Wird der Straßenverkehr immer gefährlicher?

Die kleinen Elektroroller flitzen durch die Fußgängerzone und durch Einkaufspassagen unsere Einkaufszentren.Selbst in Erholungsparks oder auf Wanderwegen ist man vor ihnen nicht sicher.Früher konnten wir unsere Kinder in der Fußgängerzone mal alleine laufen lassen, ohne sie ständig an die Hand zu nehmen.Da wird einem ein Mann, der am Stock geht, dieser aus der Hand gefahren, und Rollator Benutzer müssen bereits schon einen Rückspiegel an ihrem Gerät anbringen um die anrollende Gefahr rechtzeitig zu erkennen.