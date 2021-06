Wird das der letzte Änderungsantrag der GRÜNEN?

Wenn es nach den GRÜNEN geht werden die Innenstädte in Deutschland bald autofrei sein, und wer etwas einkaufen will, kann ja zu Fuß gehen.Auch Autos, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden, wollen die GRÜNEN in einigen Jahren verbieten.Annalena Baerbock empfiehlt ihnen wohl, genauso wie den anderen Mitbürgern, ein Fahrrad zu benutzen.Hat sie überhaupt eine Ahnung was das für einen 82 jährigen Mitbürger mit Gehbehinderung bedeutet?Geht Klimaschutz bei den GRÜNEN jetzt vor Bestandschutz der älteren Generation?