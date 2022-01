Windräder : Jetzt bauen ohne Bürgerbeteiligung- damit es schneller geht !

Der Baden Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann will die zeitliche Spanne beim Bau von Windkraftanlagen, die momentan bis zu 10 Jahren betragen kann, halbieren.Hierzu soll der, gemeint ist hier die Beteiligung kleinerer Bürgerinitiativen vor Ort, eingeschränkt werden.Die Energiewende soll also nicht von kritischen Bürgern unnötig in die Länge gezogen werden.