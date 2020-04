Wie wird Europa nach Corona aussehen?

Italien ist zurzeit das meist betroffene Land in Europa.Hier starben alleine 600 Menschen innerhalb von 24 Stunden, und ein Ende ist noch nicht abzusehen.In Europa leben mehr als 500 Millionen Menschen und es ist zu erwarten, dass sie sich alle in den nächsten Monaten oder sogar Jahren mit dem Virus infizieren werden.Bei den jüngeren infizierten Menschen liegt z.Zt. die Sterblichkeitsrate zwischen 0,1 und 0,4 Prozent. Bei den älteren Mitbürgern hingegen liegt sie bereits über 10 Prozent, wobei ca. die Hälfte aller gestorbenen Menschen über 70 Jahre alt war.Ich wage lieber keine Prognose über die Gesamtanzahl der an dem Corona Virus sterbenden Menschen, aber jeder der die Prozentrechnung kennt kann sich denken was ca. 0,5 Prozent von 500 Millionen ergeben könnte.Aber vielleicht kommt es ja auch nicht so schlimm!Viele Geschäfte und Restaurants sind bereits geschlossen und auch die Industrie meldet Kurzarbeit an.Wer denkt denn jetzt noch daran sich ein neues Auto zu kaufen, wobei auch die Umweltaktivisten und die GRÜNEN die gesamte Bevölkerung in einen Gewissenskonflikt gebracht haben.Aber auch viele Zubehörteile und Komponente für den Automobilbau werden aus dem Ausland bezogen, und da hakt es im Moment genauso wie bei vielen anderen Dingen.Nicht nur das Klopapier und die Schutzmasken werden so langsam zur Mangelware.Auch stellt sich die Frage wann die Lebensmittelversorgung der Bürger dran ist.Fragen über Fragen, wobei auch die Politik aus verständlichen Gründen auch keine Antworten darauf geben kann.Die hilfslosen Versuche mancher Politiker Prognosen für die Zukunft abzugeben wirken eher lächerlich, als das sie mich beruhigen könnten.Die Politik hat die letzten Jahre verschlafen und wird nun durch das kleine Virus jäh aus ihrem Schlaf geschreckt!