Wie wird die Stromversorgung in der Zukunft aussehen?

Wir setzen auf Elektromobilität. Kohle- und Ölheizungen werden auf andere Energiearten umgestellt, und der gesamte Strom, so auch z.B. für die Straßenbeleuchtung, soll in der Zukunft nur noch durch Wind-Wasser- und Solarenergie hergestellt werden.Das wird viel Geld kosten, zumal auch die Frage noch nicht eindeutig geklärt ist ob diese Leitungen über Land, oder in der Erde verlegt werden.Das wird die Natur verschandeln, und auch schädigen.