Wie verhindert man einen 3.Weltkrieg?

Sollte Russland ein Mitgliedsstaat der NATO angreifen, dann tritt automatisch der Bündnisfall ein, und dann steht auch Deutschland vor einem großen Problem.Selbst der ehemalige US Präsident Donald Trump hat Angela Merkel mehrfach aufgefordert mehr Geld in die Verteidigungskraft Deutschlands zu investieren.Ursula von der Leyen, unsere ehemalige Verteidigungsministerin, hat außer Unsummen für Berater auszugeben auch dafür gesorgt, dass unsere Soldaten mit wärmenden Schlafsäcken und dicken Socken ausgestattet wurden.Jetzt haben wir wieder eine weibliche Verteidigungsministerin, und die hat es wohl versucht mit Schutzhelmen die Ukraine beim Kampf gegen den Angriffskrieg Putins zu schützen.Brauchen wir denn nicht endlich mal eine richtige Persönlichkeit an der Spitze unserer Bundeswehr, oder wollen wir uns auch weiterhin nur noch von weiblicher Intuition leiten lassen?Unsere Bundeswehr ist in einem Zustand der uns Bürgern im Kriegsfall keine Sicherheit mehr zu bieten hat.