Wie ist das eigentlich mit dem Kohlendioxid, und was haben die Veganer und die Landwirtschaft damit zu tun?

- A.)Die Industrie durch Verbrennungsgase.- B.)Die Landwirtschaft durch die intensive Nutztierhaltung- C.)Der Mensch durch die Verbrennung von Lebensmitteln(Atmung)- D.)Brandrodung der tropischen Regenwälder- E.)Der weltweite Autoverkehr- F.) Diffuse EinleiterEin Großteil dieser CO2- Emissionen wird durch die Photosynthese unserer Pflanzen abgebaut. Durch das Sonnenlicht, in Verbindung mit Wasser, wandeln die Blätter das Kohlendioxid in Sauerstoff und Glucose (Zucker) um.Da für den Anbau von Sojabohnen jährlich Flächen, die zweimal so groß wie das Saarland sind, brandgerodet werden, fällt ein riesiger Kohlendioxydspeicher weg.Die Sojaprodukte werden weltweit im steigenden Maße nachgefragt.