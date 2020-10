Wie gefährlich sind eigentlich verbrauchte Batterien und Akkus?

Das in Akkus enthaltene Lithium ist brandfördernd und bewirkt das Elektroautos von der Feuerwehr kaum gelöscht werden können.Brennende Akkus emittieren auch große Mengen von Schwermetallfeinstaub.Feinstaub ist meist auch lungengängig , und wirkt oft auch cancerogen (krebserzeugend).Auch der überschüssige Strom von Solarzellen wird häufig in hauseigenen Akkumulatoren zwischen gespeichert.Sollte man ein Elektrofahrrad besitzen, so wird der Akku meist in der Garage aufgeladen.In der Vergangenheit ist es hierbei bereits schon zu katastrophalen Hausbränden gekommen.