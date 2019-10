Wie ehrlich sind eigentlich unsere Politiker zu uns ?

Politiker wollen gewählt werden, also ist die Stimmung in der Bevölkerung für den Wahlausgang sehr entscheidend.Unser Klima ist zwar zurzeit ein brisantes Thema, aber macht deutlich wie fast alle Politiker dem Mainstream folgen.Zweifler des menschengemachten Klimawandels werden sofort brutal abgestraft und in die "rechte Ecke" gestellt.Deshalb hat kaum ein Politiker den Mut nur ansatzweise die vorherrschende Meinung zu bezweifeln.