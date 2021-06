Werden die GRÜNEN uns bald auch noch das Sterben verbieten?

Na ja, vielleicht nicht gerade verbieten, aber trotzdem modifiziert.Jeder Stoff hat das Bestreben in den energieärmsten Zustand überzugehen.Bei organischen Materialien ist es zuerst der Kompost, und endet dann im Humus.Schon wenige Minuten nach dem Sterbevorgang beginnt beim Menschen bereits der Verwesungsprozess.Körpereigene Bakterien und Pilze beginnen sofort mit dem Zersetzungsprozess des Körpers und setzen dabei dieGase, und später auchfrei.Der Verbrennungsprozess verbraucht natürlich auch eine Menge, und setzt dasGasfrei.Zurück bleibt nur die Asche.Bei der Verbrennung des menschlichen Körpers entstehen Wasserdampf und auch dasIn der zurückbleibenden Asche befinden sich noch diverse Mineralstoffe und anorganische Verbindungen.Das entspricht ungefähr dem Ausstoß vongefahrenen Autokilometern.Im Jahre 2020 sind alleine in Deutschland über 900.000 Menschen gestorben, und jeder kann sich ausrechnen wie viel Schadstoffe hier bei der Verwesung, bzw. Verbrennung entstanden sind.Die einzige Lösung wäre eine Endlagerung von Verstorbenen in gasdichten Behältern, ähnlich der Endlagerung von Atommüll.