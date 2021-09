Wer die Wahl hat hat die Qual

Zuerst ein Marmeladenbrot, oder eine Schnitte dickbelegt mit Käse- die Wahl fällt oft schwer.Die Auswahl ist ja so groß, und man kann aus einem großen Sortiment auswählen.Aber es geht nicht allen Menschen so gut das sie die Möglichkeit haben aus einem großen Angebot auswählen zu können.Aber haben sie wirklich eine Wahl?Ich meine welche Partei könnte ihre elendige Situation ändern, und welcher Politiker denkt überhaupt auch an sie?Armut wir wohl von der Politik akzeptiert, denn der Schwerpunkt politischen Denkens und Handelns liegt ganz wo anders- das hat zumindest der zurückliegende Wahlkampf gezeigt.