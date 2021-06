Wenn aus Industriegebäuden Industrieruinen werden.

Viele Unternehmen sind verunsichert was ihnen die Zukunft in wirtschaftlicher Hinsicht wohl so bringen wird.Auch wenn das Exportgeschäft zur Zeit noch befriedigend läuft, ist die Inlandnachfrage noch ungewiss.Müssen einige Unternehmen ein Horrorszenario befürchten wenn die GRÜNEN unter der Bundeskanzlerin Annalena Baerbock an die Regierung kommen?Die GRÜNEN sind ja als Verbotspartei bekannt, und somit ist auch damit zu rechnen, das die Daumenschrauben für die Industrie und für uns Bürger weiterhin angezogen werden, weil wir ja die Welt retten müssen.Es werden wohl nicht nur die Strohalme aus Kunststoff sein die schon bald verboten werden.