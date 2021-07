Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre…..

Die Umfrageergebnisse schwanken allerdings je nach Institut.(siehe Grafik)- In der Wählergunst liegt die CDU/CSU mit 28-30 % immer noch vorne.- Danach kommen die GRÜNEN mit 18 bis 22 %- An dritter Stelle liegt die SPD mit 14-17 %Die anderen Ergebnisse der Umfragen können sie an der Grafik ablesen.Die größte Schwankungsbreite unter den Umfrageinstituten besitzen mit 4 Prozentpunkten die GRÜNEN, und die geringste Schwankungsbreite mit 2 Prozentpunkten besitzt die CDU/CSU.Die SPD liegt genau in der Mitte.Die genauen Ergebnisse werden aber erst am Wahltag im September feststehen, und bis dahin kann sich noch eines tun.Mittlerweile wird schon gemunkelt das die GRÜNEN eventuell überlegen ihren Spitzenkandidaten zu wechseln, aber das halte ich in einer so feminin dominierenden Partei wie den GRÜNEN für fast ausgeschlossen.Quelle der Daten: