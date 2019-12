Wasser ist nicht gleich Wasser !

Wasser besteht chemisch gesehen aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff.Aber in welchem Zustand liegt es denn bei uns vor?Es gibt z.B. das:Die Erde ist mit mehr als 70 Prozent von Wasser bedeckt. Hiervon stehen uns allerdings nur 0,3 Prozent als Trinkwasser (Süßwasser) zur Verfügung.Ungefähr 3 Prozent des möglichen Trinkwassers sind in Gletschern, im Eis, oder im Schnee gespeichert.Wir führen unser Trinkwasser also im Kreis.Schätzungen gehen davon aus das wir innerhalb eines Lebens 5 mal das gleiche Wasser trinken.Dieses wurde von den Wasserwerken aus unserem Urin, dem Abwasser, Grundwasser und dem Regenwasser immer wieder aufbereitet.Es werden immer mehr Steingärten angelegt um das Rasenmähen zu sparen.Auch die Bebauung spielt eine große Rolle.Viel zu wenig Regenwasser gelangt bei uns in den Boden um biologisch in sauberes Grundwasser umgewandelt zu werden.