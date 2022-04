Was würde ein 3. Weltkrieg für uns eigentlich bedeuten?

Es fehlt nur noch ein kleiner entscheidender Anlass, der das Fass der Aggressionen Putins zum überlaufen bringen könnte.Wäre das die Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland an die Ukraine, oder müsste da noch mehr kommen?Keiner weiß das wohl so genau wann Putin wirklich den Rundumschlag einleiten würde.Aber was könnte das für uns Bürger denn in Deutschland bedeuten?Wir hätten vielleicht von heute auf morgen keinen Strom mehr, und auch kein Smartphone könnte man mehr aufladen.Wenn auch die gesamte Infrastruktur betroffen wäre, würde auch die Wasser- und Lebensmittelversorgung zusammenbrechen.Über die vielen Toten und verletzten deutschen Bürger will ich gar nicht erst sprechen.