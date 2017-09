Was tut der Staat gegen die sog. Gefährder?

Zur Abwehr der Brandgefahr sind seit einiger Zeit Rauchmelder vorgeschrieben. Das verlangt der Gesetzgeber.Im Straßenverkehr besteht eine erhöhte Unfallgefahr, deshalb darf man in der Stadt nur 50 km/h. Auch hier hat der Gesetzgeber eine Straßenverkehrsordnung kreiert.Am Arbeitsplatz ist man auch besonderen Gefahren ausgesetzt. Hier gelten die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften. Und auch der Staat hat hier eine Arbeitszeitordnung per Gesetz erlassen.Gerade aktuell ist die Gesundheitsgefahr durch Schadstoffe in der Luft. Hier gibt es entsprechende Gesetze, welche die maximal zulässigen Konzentrationen von z.B. Feinstaub und Stickoxiden festlegen.Man erwägt sogar ein Verbot von Dieselautos.Man kennt diese Personen zwar, und nennt sie nur Gefährder, aber man lässt sie weiterhin einfach weiterhin herumlaufen.