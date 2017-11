Was kann man noch gegen Rentner unternehmen?

Düsseldorf. Ein 86-Jähriger aus Düsseldorf sollte 35 Euro Bußgeld zahlen, weil er sich für kurze Zeit an einer Bushaltestelle ausgeruht hatte. Das führte zu Aufregung in sozialen Netzwerken. Zahlen muss der Mann aber nicht.Der Fall aus Düsseldorf bekommt mittlerweile deutschlandweit Aufmerksamkeit: Am Sonntag hatte ein Post in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt, in dem ein Verwarngeldbescheid in Höhe von 35 Euro abgebildet war. Ein Rentner sollte 35 Euro Strafe zahlen, weil er sich acht Minuten lang auf einer Bank in einer Bushaltestelle ausgeruht haben soll.