Was ist denn nun mit dem Klima?

Aber auch vor dieser Zeit hat sich ja zum Thema Klima, außer viel Gerede, nicht viel getan.Es wurde zwar der Kohleausstieg beschlossen, aber viele Bürger fragen sich, was das fürs Klima bedeuten soll, wenn sich dabei nicht auch gleichzeitig der Energieverbrauch senkt.Es scheint so, als ob viele Politiker und Umweltaktivisten der Meinung sind, nur wir Deutschen könnten die Welt retten.Aber wir haben ja eine Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, und die wird es wohl schon richten.Allerdings frage ich mich, ob es wirklich eine Ministerin, wie, die Germanistik und Politikwissenschaften studiert hat, es schafft die Zusammenhänge von Klima und Energiewende zu verstehen, und im Sinne der Umwelt und der Menschen in Einklang zu bringen.Und wie soll das ganze denn weitergehen, denn das Coronavirus wird uns wahrscheinlich noch viele Jahre beschäftigen.