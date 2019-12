Was ist denn los mit unserer Jugend?

Da gibt es zum Einen die Gruppe die besonnen und überlegt an ihre Zukunft denkt, und alles von der Politik und ihren Eltern verlangt was diese Zukunft gefährden könnte.Die Bedürfnisse der Generation, welche sie aufgezogen hat, werden von Ihnen eher zweitrangig angesehen.Dann gibt es auch eine Gruppe der „Aussichtslosen“ in unserer Bevölkerung.Sie haben den Eindruck von der Gesellschaft vergessen worden zu sein.Das führt verständlicherweise zu Konflikten in unsere Gesellschaft.In diesem Spannungsfeld sind auch viele Aktionen zu sehen, die wir Erwachsenen manchmal mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen.