Was hat der Sahara Sand mit der Energiewende in Deutschland zu tun?

Denn auch unsere dann saubere Luft wäre in einigen Tagen bereits über 3000 Kilometer weiter gezogen (siehe Bild 1).Je nach Windrichtung kann es sich überall auf der Welt befinden.Es würde, wenn überhaupt, Jahrzehnte dauern, bis wir überhaupt eine messbare Schadstoffänderung in der Luft über Deutschland feststellen könnten.Nur wenn alle Länder der gesamten Erdemitmachen würden, ergäbe die Energiewende in Deutschland vielleicht einen Sinn.