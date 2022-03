Was hat der Russland/Ukraine Konflikt denn mit Microplastik zu tun?

An vielen Dingen kann der einzelne Bürger nicht viel ändern, aber wie sieht es mit den Dingen aus, auf die jeder Bürger direkten Einfluss nehmen kann?Unsere Müllberge wachsen weiterhin, und auch unser „Entsorgungsverhalten“ hat sich noch nicht grundlegend geändert.Wir sind zwar stolz darauf das wir bei dem Altpapier eine Recyclingquote von ca. 80 Prozent erreicht haben, aber wie sieht es mit der Wiederverwertung von Kunststoffen aus?Hier wird es durch abrasives Verhalten von Sand und Steinen im einiger Zeit in Mikroplastik umgewandelt.Auch Kunststoffabfälle die in die „freie Natur entsorgt“ werden zersetzen sich im Laufe der Jahre durch Erosion und der UV Strahlung.Viele Tiere ersticken elendig an Plastikresten die wir achtlos irgendwo weggeschmissen haben.