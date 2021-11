Was hat der Klimagipfel 2021 in Glasgow denn wirklich gebracht?

Hier wollten die Länder der Erde einen Konsens finden, was sie gegen den sogenannten „menschengemachten Klimawandel“ tun können.Muss das bald kommende Silvesterfeuerwerk wirklich sein, wo wir wahrscheinlich wieder für viel Geld mehr als 100 Millionen Raketen in die Luft jagen werden und dabei mehr als 4000 Tonnen Feinstaub in die Atmosphäre blasen?Wenn uns das Corona Virus keinen Strich durch die Rechnung macht, dann ist es bald wieder so weit.Dann jagen wir wieder große Mengen von Feinstaub, Kohlendioxid, Stickoxiden und andere ätzende, umwelt-und klimaschädigende sowie gesundheitsschädliche Stoffe in unsere Atmosphäre!Am Silvestertag wird wahrscheinlich wieder genauso viel Feinstaub in die Luft gejagt, wie die Menge, die der gesamte Straßenverkehr in zwei Monaten produziert!!!Wenn wir Deutschen etwas machen, dann machen wir es auch richtig!In Berlin hatten wir vor Jahren sogar die Schadstoffkonzentration von Peking (China) übertroffen, und das will schon was heißen.Wir haben es damals sogar geschafft den Grenzwert von max. 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Schnitt um das 14 fache auf 699 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft zu steigern !