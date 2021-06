Was erwartet die Bürger im Alter ?

Früher wirkte der sogenannte Generationenvertrag. Die jungen Menschen erwirtschafteten das Geld für die Eltern- aber heute funktioniert das nicht mehr so richtig.Die Geburtenentwicklung in Deutschland liegt bei knapp 1,6 Geburten je gebärfähiger Frau. In afrikanischen Staaten liegt die Geburtenrate bei über 5 Kindern je gebärfähiger Frau.Ein weiterer Faktor zur Zukunftssicherung ist auch die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes.Hier setzen wir alles auf eine Karte- und diese Karte heißt Wirtschaftswachstum.Im Moment besteht in Deutschland kein Grund zur Klage- es geht uns wirtschaftlich gut. Hierbei spielt der Export von Waren und Dienstleistungen eine große Rolle.Es hört sich zwar brutal an, aber wir müssen eingestehen, dass uns die Kriege dieser Welt auch einen gewissen Betrag durch Waffenexporte in die Kassen spülen.So ist es also auch als Erfordernis anzusehen, dass wir uns auch mit den Folgen dieser Kriege beschäftigen müssen.Wir sehen, die Zukunftssicherung der Bevölkerung stellt ein zukünftiges Problem dar, das die Politik vordringlich zu lösen hat.Einige Parteien, zu denen ich auch die GRÜNEN zähle, haben sich aber in das Thema Klima verbissen, und können kaum noch an was anders denken.Im September ist die Bundestagswahl, und für uns Bürger die einzige Chance Einfluss auf die Politik zu nehmen.Jetzt müssen die Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt werden.