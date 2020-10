Was bedeutet eigentlich das Wort nachhaltig?

Der Bedeutung nach heißt es nichts anderes als:Im Allgemeinen verstehen wir heute aber meist darunter das wenn etwasist, dass es auch auf längere Zeit umwelt-und klimaschonend ist.Wir gebrauchen dieses Wort also genauso verkehrt wie den AusdruckEnergie kann man eben auch nicht erneuern, sondern nur in eine andere Energieart umwandeln.Genauso kann ein kontinuierliches Verpesten unserer Atmosphäre nachhaltig, sich also auf längere Zeit auswirkend, sein!