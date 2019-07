Warum sollte der Klimawandel eigentlich menschengemacht sein?

Da wird auf die Industrie und die Energiewirtschaft geschimpft, dass es nur so knallt.Machen die das nur weil es ihnen Spaß macht? Oder wollen die bewusst unser Klima kaputtmachen?Ich kann mich noch an meine Mutter erinnern, wie sie schweißgebadet im Keller unsere Wäsche gewaschen hat.Da gab es noch keinen Waschvollautomat.Auch an eine Spülmaschine hat sie auch noch nicht gedacht, und hat in einer Schüssel das Mittagsgeschirr gespült.Das nasse Geschirrtuch hat sie auf die Wäscheleine zum trocknen aufgehängt.Apropos trocknen !Wir hatten zwischen zwei Obstbäumen eine Leine gespannt. Das war unser Wäschetrockner.Leicht verderbliche Lebensmittel hatten wir in einer nach Norden ausgerichteten Kühlkammer gelagert. Eine Kühl-/Gefrierkombination gab es noch nicht.Abends spielte die ganze Familie Karten, denn einen Fernseher hatten wir noch nicht, und die Kinder spielten auch noch nicht mit einem Smartphone.Eine moderne, emanzipierte und selbstbewusste Frau hat das heute nicht mehr nötig, und wenn der Ehemann nach Hause kommt dann kann er sich ja eine Pizza in den Backofen schieben und in der Mikrowelle das Gemüse von gestern warm machen.