Warum machen wir unser Paradies eigentlich immer so schlecht ?

Da tritt der Autofahrer, der seine Zigarettenkippe aus dem Autofenster knippst, ja schon einmal in den Hintergrund.Auch die luftverpestenden Osterfeuer liegen bereits hinter uns.Und auch die gebrauchten, mit Schnodder gefüllten Tempo- Taschentücher, findet man zu Hauf an den Rändern unserer Wanderwege.Bald steht wieder ein Jahreswechsel bevor.In der Silvesternacht werden wieder so viel Schadstoffe in die Luft gejagt, das man die Mengen die das Auto freisetzt schon bald als Peanuts bezeichnen kann.