Warum drehen sich die Rotoren der Windräder überhaupt?

Wind ist in der Thermodynamik eine Massenbewegung welche aus einer unterschiedlichen Luftdruckverteilung entsteht. Der Luftdruck ist nicht an jeder Stelle der Erdoberfläche gleich groß.Durch die Sonneneinstrahlung entsteht am Äquator eine nach oben gerichtete Luftströmung, und die Luft wird dadurch „dünner“ (spezifisch leichter). So entsteht ein Tiefdruckgebiet.An den Polen ist es sehr kalt und die Luft „zieht sich zusammen“ (wird spezifisch schwerer). Dort herrscht also ein Hochdruckgebiet.Aufgrund dieser Luftdruckunterschiede (Luftdruckgradientenkraft) setzen die Luftmassen sich in Bewegung.Die Luftmasse fließt stets von einem Hochdruckgebiet zu einem Tiefdruckgebiet. Aufgrund der Erddrehung wird diese Luftmasse abgelenkt und fließt wie ein „Fragezeichen“ vom hohen Druck zum niedrigen Druck.Aufgrund der unterschiedlichen Temperatur- und Luftdruckverteilungen auf der Erdoberfläche ergeben sich viele, selbstständigen Hoch- und Tiefdruckgebiete, welche nicht nur unser Wetter bestimmen, sondern die auch erst dafür sorgen, dass sich unsere Windräder überhaupt drehen.Die dabei erzeugte Rotationsenergie wird anschließen in einem Generator in elektrische Energie umgewandelt.Hier wird also nichts erneuert!