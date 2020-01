Waren die GRÜNEN die Totengräber beim Zechensterben?

Am 22.Februar 1958 mussten über 16.000 Kumpel zum ersten mal nach 25 Jahren Freischichten einlegen.Dann ging es immer weiter bergab mit der Kohle.Die Kohleförderung wurde eingestellt.Für die Stahlherstellung benötigen wir aber die Kohle in Form von Koks.Diese Mengen müssen wir jetzt aus Polen oder Australien beziehen, damit wir nicht auch noch die Stahlherstellung einstellen müssen!Für die globale Betrachtung ändert sich nichts, denn wir verlagern die Umweltbelastungen nur in andere Länder.