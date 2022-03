Wanderweg an der Ruhr vollgesperrt

Hattingen : Ruhr |

Ein wunderbarer Spazierweg entlang der Ruhr wurde entfernt, dann sogar noch ein Zaun gezogen.



Ich weiß nicht, wie viele Jahre das mein Lieblingsweg war. Auf jeden Fall eine Ewigkeit.Immer wieder gerne habe ich die alten Kopfweiden bestaunt, die davon ausgehende Romantik genossen. Ein idyllischer Spazierweg, welchen ich mit dem Ziel, von dort aus an die Ruhr zu gelangen, so gerne ging. Und weil es da nie so voll war, hatte ich so manches Mal das Gefühl, im Urlaub zu sein.Wanderer und Spaziergänger haben sich dorthin nicht so verlaufen, wie zum Beispiel am meist überfüllten Kemnader See.An der Vollsperrung (s. Foto) angekommen, blieb uns also nichts anderes übrig, als der „Umleitung“ zu folgen, um dann auf der Straße weiter zu marschieren.Fußgänger sind .. beziehungsweise werden also gezwungen, auf der Straße weiterzugehen (oder zurückzugehen). Dass die Straße, ungeachtet des Autoverkehrs, Fahrradverkehrs einschließlich Gegenverkehrs und Landmaschinenverkehrs, keine Gehwegmarkierung aufweist, das scheint für die Stadtverwaltung in Ordnung zu sein.Ja – so ist das halt in Bochum. Während andere Städte oder Stadtverwaltungen richtig was für ihre Bürger und Bürgerinnen, für die ältere Generation sowie für die Kinder tun, tut man in Bochum so, als würde viel für die Umwelt und Natur getan.Statt den vollgesperrten Weg als Barfußweg zu empfehlen, werden Pfähle in den Boden gerammt und mit Stacheldraht verbunden. Zum Schutze der Wildgänse.