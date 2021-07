Wäre Robert Habeck nicht vielleicht doch der bessere Kanzlerkandidat der GRÜNEN gewesen?

Es geht dabei nicht um das Parteiprogramm oder die Ziele der Grünen, sondern um die Person, welche die Partei repräsentiert.Die Grünen haben bereits schon eine Menge an Vertrauen und Glaubwürdigkeit eingebüßt, -oder besser gesagt die Frau die von der Partei an die Spitze gestellt wurde.Herr Habeck, der schon einmal in einer Regierungsverantwortung stand, ist bereits schon „durchgeprüft“ ,und bekommt von vielen Bürgern das Prädikat „geeignet“ verliehen.Um sich der Wahl zur Bundeskanzlerin Deutschlands zu stellen muss man nicht unbedingt Regierungserfahrungen mitbringen, obwohl es bestimmt ein Vorteil wäre, aber man sollte zumindest fachlich „sattelfest“ sein, und nicht durch dunkle Punkte in seiner Vergangenheit auffallen.Aber gerade hier hat Annalena Baerbock ihre Problemzonen.