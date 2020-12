Viele Köche verderben den Brei!

ist es das Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken.ist es mal der Feinstaub vom Abrieb der Autoreifen und den Emissionen der Landwirtschaft.kommt der zu hohe Nitratgehalt im Trinkwasser durch die Gülleausbringung, und das Pestizid Glyphosat das in uns Krebs erzeugen soll.Jetzt hätte ich fast die Plastiktüten vergessen!P.S.:Haben sie schon ihre Böller und Silvesterraketen auf dem Schwarzmarkt besorgt, um in derwieder über 4000 Tonnen Feinstaub in die Atmosphäre zu katapultieren?