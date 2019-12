Traumatisierte Kriegsflüchtlinge und die Silvesterknallerei!

Die Geräusche detonierender Handgranaten und dem Bombenhagel ähneln den Knallereien hier bei uns in der Silvesternacht.Besonders die Flüchtlingskinder werden bei der Silvesterknallerei wieder an die Zustände in ihrem Heimatland erinnert, und kauern sich hier in der nächsten Ecke zusammen.Wo sind nur die Gutmenschen geblieben die sich 2015 so herzzerreißend um die Flüchtlinge gekümmert haben?