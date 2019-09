Stellen Deutschlands Straßen und Brücken eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar ?

Ungefähr 20 Prozent aller deutschen Bundesstraßen und 9 Prozent aller Autobahnen sind in einem sehr schlechten Zustand. Weiterhin sind ca. 2 Prozent aller Brücken marode, und müssten saniert werden.Hierfür stellt der Bund in jedem Jahr ca. 10 Milliarden Euro zur Verfügung.Aber auch die Länder, die für die Straßen der Städte und Gemeinden zuständig sind, benötigen große Mengen an Geld um die Versäumnisse der letzten Jahre zu beseitigen.Alleine das Straßennetz der Städte und Gemeinden beträgt ca. 620.000 Kilometer.