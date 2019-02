Sprengungen zwischen Dortmund und Castrop Rauxel zerlegten Kohlekraftwerk

Gestern, so gegen 12 Uhr Mittag, ist das Kohlekraftwerk Knepper durch Sprengungen des Kühlturmes und des Schornsteines, in seine Einzelteile zerlegt worden.Wenn das so weitergeht, besteht das Ruhrgebiet fast nur noch aus Industrieruinen, Brachflächen, Abraumhalden und Industriemuseen.