Sind sie jetzt auch des Öfteren verunsichert?

An manchen Orten gilt die 2G-Plus Vorschrift, und an manchen Orten reicht es aus wenn man nur eine Maske trägt.Aber auch bei den Masken gibt es Unterschiede.Muss es unbedingt eine FFP2 Maske sein, oder reicht auch eine normale Alltagsmaske aus?Ab wann ist eine Genesener wirklich genesen, und ab wann wird sein Immunschutz nicht mehr anerkannt?Welche Vorschrift gilt z.B. wenn ich von einem Bundesland in ein anderes Bundesland fahre?Hier sieht es genauso chaotisch aus.Will man nun das sich alle Menschen über 60 Jahre, oder vielleicht auch schon ab 50 Jahre, impfen lassen müssen um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen, oder müssen sich vielleicht auch nur Menschen bestimmter Berufsgruppen impfen lassen?Warum sollen sich dann vielleicht auch nur Menschen impfen lassen die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, und nicht auch die "neuen Gäste", bei denen über ihren Asylantrag noch nicht entschieden ist?Und was ist wenn das Virus in ein paar Tagen wieder mutieren wird, und die Bedingungen sich wieder grundlegend ändern?