Sind Rentner eigentlich Masochisten?

Jetzt beschließt die Regierung den Belastungen der Bürger entgegenzuwirken.Natürlich werden wie immer auch die Politiker nicht vergessen.Beispiel:Auch in der zurückliegenden Corona Zeit haben die Politiker ihre Mitstreiter nicht vergessen.Beispiel:Auch jetzt, wo alles immer teurer wird, springt wieder der Staat ein.Familien, besonders wenn sie Kinder haben, werden mit Zulagen bedacht, und auch die Arbeitnehmer die das Glück haben noch einen Arbeitsstelle zu besitzen, werden finanziell unterstützt.Die Inflationsrate liegt im Moment über 7 Prozent, und auch die Rentner müssen diese erhöhten Kosten tragen, aber an sie denk wohl niemand.Zwar gibt es in diesem Jahr eine kleine Rentenerhöhung, aber diese ist niedriger als die Inflationsrate, sodass den Rentnern am Ende des Monats wieder nicht über die Runden kommen.Für die Rentner im Westen beträgt die Rentenerhöhung ab Juli 5,35 %.