Sind Frauen wirklich die besseren Energie- und Umweltpolitiker?

Und wie habe ich auf sie gewettert als sie sich als Umweltikone der GRÜNEN präsentieren wollte?Besonders bei den GRÜNEN haben Frauen das Sagen, und die Männer werden aufgrund ihres „“ oft benachteiligt und in den Hintergrund geschoben.Wenn es um Verantwortung geht, bin ich mir da nicht mehr so sicher, denn in den letzten Tagen wurden wir leider eines besseren belehrt.Als es bei der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr darum ging unbürokratisch und schnell für Abhilfe zu sorgen, versagten so einige verantwortliche Politikerinnen.Unserezog es in dieser, für die betroffen Bürger schwierigen Zeit vor sich lieber ein paar schöne und erholsame Tage auf Mallorca zu machen.So tat es auch unsere Bundesministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Anne Spiegel.Anstatt sich um die Flutopfer zu kümmern, zog sie es vor mit ihrer Familie einen schönen mehrwöchigen Urlaub in Südfrankreich zu verleben.Auf weitere Beispiele will ich hier verzichten, denn sonst käme ich auch schnell zu unserer Bundesministerin für Verteidigung Christine Lambrecht und ihren Schutzhelmen, aber sie hat ja mit Energie und Umwelt nicht zu tun.