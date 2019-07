SATIRE ODER REALITÄT ?

Aber wollen uns die GRÜNEN deshalb das Atmen verbieten?Vor einigen Wochen hatten wir wieder die Möglichkeit ungeliebte Abfälle günstig loszuwerden.Die alten Stühle, die wir bereits schon dreimal übergestrichen haben und jetzt unansehnlich geworden sind.Den alten Tisch mit der RESOPAL Platte und die alten Regalbretter aus dem Keller.Ich weiß zwar nicht wo sie her kamen, aber da hatten sich doch zwei alte Autoreifen in das Osterfeuer verirrt.Aber was macht es schon, wo doch bei Großbränden so viele Schadstoffe in die Luft gelangen.Unter dem Deckmäntelchen der Tradition verpestet man ja legal die Atmosphäre.Na ja, so ganz legal ist es ja nicht, aber es merkt ja keiner weil es alle machen.Ich freue mich schon auf Silvester, da darf man wieder jede Menge Feinstaub in die Luft jagen- von den krebserzeugenden Schwermetallen gab zu schweigen.H.J.B.