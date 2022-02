Probleme im Schulbetrieb

Zuerst waren es die fehlenden Lehrmaterialien und die Ausstattung der Schulen, dann der Lehrermangel, dann kam die Schülerschwemme auf die natürlich keiner vorbereitet war,und nicht zu vergessen die technische Ausstattung und die heruntergekommenen Toiletten.Seit Corona auch in den Schulen Einzug gehalten hat, konnte man dieses Problem aber nicht mehr herunterspielen, obwohl man es mit Máskenpflicht- ja oder nein, oder den Corona Tests- als Sammeluntersuchung oder alle 3 Tage als Schnelltest versuchte!Die Lerninhalte gerieten, wie so oft, dabei jetzt wieder in den Hintergrund, und ich bin mal gespannt wie lange es dauert bist selbst auch den Politiker*Innen das mal auffällt.