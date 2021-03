"Polit-Barometer" oder "Märchenstunde" zur Lockdown-Akzeptanz?

Je nachdem, ob die Befragung über das analoge Festnetz oder über Mobilfunk stattgefunden hat, ist das Ergebnis solcher Befragungen mal mehr oder weniger repräsentativ.Die Blitz-Umfrage lässt auf die zweite Möglichkeit schließen, also weniger repräsentative Ergebnisse und das passt dann auch zu den anderen deutschlandweit geführten Umfragen, die ein gegenteiliges Ergebnis erbracht haben.Die meisten Menschen haben die Nase gestrichen voll und wollen diesen Lockdown nicht!Stellt sich die Frage, ob wir solchen Umfragen trauen dürfen, eigentlich noch? Angesichts einer fast manipulativen Berichterstattung wohl nicht!!!Und um es ganz deutlich zu sagen: Karl Lauterbach darf seine Schlussfolgerungen auf allen Kanälen verbreiten.....weitgehend unwidersprochen.Seine Kritiker kommen nicht zu Wort!Ist das eine angemessene Reaktion auf die Tatsache, dass die Menschen ihr Leben zurück haben wollen?Ist es nicht an der Zeit zuzugeben, dass wir an dem Punkt sind, selbst zu entscheiden, wie wir leben möchten!Seit 12 Monaten werden wir wie Schafe behandelt und von Monat zu Monat vertröstet und hingehalten!Es reicht!