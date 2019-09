Perversionen des Umwelt-und Klimaschutzes

Ob es weggeworfene Tempo-Taschentücher, leere Kaffeebecher, Zigarettenkippen oder Pommes-Schalen sind- es wird einfach dort weggeworfen wo man gerade steht.Zu Hause angekommen entdecken einige Bürger noch Dinge, die sie schon immer los werden wollten. In der Nacht werden diese Dinge in den Kofferraum gepackt, und schon geht es ab zum nächstgelegenen, einsamen Parkplatz.Selbst vor den von der Stadt aufgestellten Altglas und Altpapiercontainern stehen oft säckeweise Müll und diverse Haushaltskleingeräte.Die gleichen Menschen regen sich aber am nächsten Tag über die Abgasmanipulation von VW oder den zu hohen Kohlendioxidausstoß der Industrie auf, und demonstrieren z.B. beigegen die Politik und gegen die Politiker.Sind diese Menschen eigentlich nicht genauso umweltschädlich wie die vielen anderen Dinge die wir bemängeln?