Ohne Sauerstoff kann der Mensch nicht leben!

Diese wandeln die Energie der Sonne in elektrische Energie um.Auch Pflanzen, Algen und Bakterien nutzen die Sonnenenergie.Sie wandeln die Sonnenstrahlen durch chemische Prozesse in Sauerstoff, Glukose oder andere Energieformen um.So sind z.B. unsere Meere die größten Sauerstofferzeuger, obwohl sie auch gleichzeitig große Mengen Kohlendioxid emittieren.Auch unsere Bäume, Sträucher und sonstigen Pflanzen wandeln die Sonnenenergie unter Zuhilfenahme von Kohlendioxid und Wasser in Sauerstoff und Zucker ( Glukose) um.