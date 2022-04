Mit welchen Auswirkungen, unter dem Einsatz von Nuklearwaffen ist bei einem 3.Weltkrieg zu rechnen?

Nicht so ist es beim Einsatz von Nuklearwaffen, bei denen der direkte Zerstörungsradius mehrere Kilometer betragen kann.Außer einer heftigen Druckwelle ist auch mit einer erheblichen radioaktiven Strahlung zu rechnen, welche auch die Umgebung auf lange Zeit unbewohnbar macht.Menschen des entfernteren Umfeldes können aufgrund der radioaktiven Strahlung auch noch nach Tagen, Monaten oder Jahren an den Folgen der radioaktiven Strahlung sterben.Der Atomsprengkopf einer gängigen Atombombe hat eine Länge von ca. einem Meter, und wiegt ungefähr eine halbe Tonne.Die eingesetzten Atomwaffen haben eine Reichweite, die zwischen 5000 und 15.000 Kilometer liegt.Putins Mittelstreckenwaffen könnten also bereits jeden Ort Europas erreichen und ihre zerstörerische Wirkung entfalten.