Mein Lieblingspolitiker Erdogan

Eines muss man diesem Mann ja lassen: seine Redebeiträge haben einen gewissen Unterhaltungswert. Zur Zeit wettert er gegen Macron und die Franzosen, die es tatsächlich gewagt haben, den islamistischen Terror zu verurteilen.



Der Westen kann es einfach nicht lassen, den Islam genau so zu behandeln, wie alle anderen Religionen, also je nach Fasson mit Spott und Häme oder Glaube und Anbetung.



Das ist richtig gemein, wo der Islam doch überall auf der Welt nur Frieden und Freude mit sich bringt!



Der Erdogan wird sich sicher bald beruhigen und in irgendeiner deutschen Turnhalle auflaufen, um seinen Fähnchenschwenkenden Fans zu erklären, was sie in Deutschland dürfen und was nicht. Also möglichst nicht anpassen und integrieren, sondern bis ins nächste Jahrtausend Türke oder Türkin bleiben, denn alles andere ist nicht halal oder so.

Ja der Erdogan weiß schon wie man psychologisch vorgehen muss und seine subtile Art kann nicht darüber hinweg täuschen, dass er im Herzen immer noch der kleine Junge aus Anatolien ist, den seine Landsleute, die hier bei uns mittlerweile in der fünften Generation leben, so sehr lieben!

