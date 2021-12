Macht Armut automatisch einsam?

Auch die Frage wie viel Menschen in Einsamkeit leben, oder sich zumindest einsam fühlen, kann nicht genau beantwortet werden.So vereinsamen z.B. viele Hartz-4 Empfänger, weil sie aus finanziellen Gründen nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen können, oder auch alte Menschen die immobil sind.Rentnern, die an der Armutsgrenze leben, ist es meist auch peinlich zuzugeben, dass sie sich keinen Theaterbesuch oder einen Kinobesuch mehr leisten können, zumal sie jetzt zu Corona Zeiten, wenn überhaupt, nur noch in den Supermarkt gehen können.Viele Menschen sind auch nicht mehr in der Lage Freunde neue zu gewinnen, weil die sozialen Kontakte auch immer weniger werden.