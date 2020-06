Leben sie auch bald unter einer Hochspannungsleitung?

Diese Feldbelastung kann laut amerikanischer Studien auch zu Fällen von Blutkrebs führen.So kann die Feldstärke bei einer 380 KV Hochspannungsleitung auch schnell über 5 Mikrotesla liegen.Durch den geplanten Bau von Windkraftanlagen wird es in der Zukunft notwendig sein noch viele tausende von Kilometern an Überlandleitungen zu bauen.Inwieweit auch die elektromagnetischen Felder die beim Betrieb von Elektrofahrzeugen entstehen zur gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können, ist noch zu wenig erforscht.Da es aber der politische Wille vieler Politiker ist die Elektromobilität zu fördern, werden kritische Stimmen in dieser Diskussion gerne unterdrückt, oder ins Lächerliche gezogen.