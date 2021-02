Lasst uns endlich wieder Sport treiben!

Seit Monaten werden wir daran gehindert unsere verschiedenen sportlichen Aktivitäten auszuüben, denn nicht alle Sportarten kann man zu Hause oder im Freien und allein ausüben!Es ist einfach nur widersprüchlich körperlich gesunde Menschen dermaßen einzuschränken und ihnen das, was sie gesund erhalten kann, zu verbieten!Nicht nur Kinder in Deutschland sind lt. Studien zunehmend übergewichtig. Übergewicht ist im Zusammenhang mit Corona als wesentliche Vorerkrankung festgestellt worden!Viele Vorerkrankungen werden durch Übergewicht und zu wenig Bewegung begünstigt!Es ist widersinnig gerade solche Freizeitaktivitäten zu verbieten, die uns gesund erhalten!!!!Sportvereine und Fitnessstudios haben hervorragende Hygienekonzepte vorgelegt und sollten sofort geöffnet werden.Es ist an der Zeit!