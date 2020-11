Läuft da in unserer Schulpolitik nicht so einiges schief?

In dieser Pandemie ist es wichtig, dass besonders unsere Schulkinder, und die dazugehörigenden Lehrer*Innen, sich keiner Gefährdung ihrer Gesundheit in der Schule aussetzen müssen.Zu diesem diesen Zweck gibt es ja auch in jedem Bundesland einen Schulminister oder eine Schulministerin die sich darum kümmern sollen.Welch ein Chaos!Da macht ein 13 jähriger Junge den Vorschlag die Weihnachtsferien zwei Tage früher beginnen zu lassen um Weihnachten auch Oma besuchen zu können, und schon ist es ihr Thema.Für ihre Leistungen bekommen die Minister*Innen sogar noch eineWofür entschädigen wir Bürger denn eigentlich unsere Politiker?Aber das ist ein anderes Thema!Ist Frau Yvonne Gebauer, die zuständigeSchulministerin in NRW, eigentlich trotz der hohen Vergütung mit ihren Aufgaben bei der momentane Pandemie überfordert, oder kann sie es einfach nicht besser?Woher sollen die Kinder in der Schule denn wissen wie sie sich verhalten sollen, wenn es noch nicht einmal die zuständige Schulministerin ganz genau weiß?