Kommt auch bald kein Strom mehr aus der Steckdose ?

Der Strom, den wir Verbraucher verlangen, soll umweltfreundlich hergestellt worden sein, und ohne Beeinträchtigung der Landschaft vom Stromerzeuger direkt in die Steckdose gelangen.scheiden wegen einer zu hohen Luftbelastung aus. Auch der Tagebau von Braunkohle, der große Flächen in wüstenähnliche Landschaften verwandelt, wir heutzutage vom Bürger nicht mehr akzeptiert.Auch die anderen fossilen Brennstoffe wiesollen nach dem Willen der Bürger nicht mehr zur Energieerzeugung verwendet werden.Zum Einen weil die Ressourcen begrenzt sind, und zu Anderen wegen der hohen Schadstoffemissionen wie z.B. Schwefeldioxid und Kohlendioxid .Mitte der 1950 Jahre wurde das erstein Russland in Betrieb genommen. Das sollte die Lösung aller Energieprobleme darstellen.Schnell verbreitete sich die Kunde der sauberen Energieerzeugung.So wurden weltweit viele Atomkraftwerke gebaut die größtenteils bis heute noch in Betrieb sind.Zwar wurden die Sicherheitsstandards im Laufe der Jahre verbessert, aber eine hundertprozentige Sicherheit gegen eine atomare Katastrophe gibt es bis heute noch nicht!Nach den ersten Unfällen in Kernkraftwerken mit verehrenden Auswirkungen auf die Menschen und die Umwelt kam die Kehrtwende des Denkens.Deutschland zog Konsequenzen aus diesen Unfällen, und beschloss alle Kernkraftwerke still zu legen.Ende 2022 werden wahrscheinlich die letzten drei Kernkraftwerke still gelegt.In vielen Staaten wurde das Konzept der Kernkraftwerke weiter beschritten.Windenergie, Sonnenergie, Biogas, Wasserstoff und Wasserenergie sollen nun zur Deckung unseres Energiebedarfes mit herangezogen werden.Um den Energiebedarf der Bürger durchzu decken, müssten großflächig Solarzellen, die auch bei bedecktem Himmel genug Energie liefern, installiert werden.Der Energiebedarf unserer Industrie wäre aber nur schwerlich über Solarstrom zu decken.Auch den Bedarf über die kinetische Energie fließender Gewässer zu decken, wäre flächendeckend über die gesamte Bundesrepublik nicht möglich (Wasser fließt nicht bergauf!).Also kann dieauch nur lokal zur Energieerzeugung beitragen.Dann wäre noch dieZur Erzeugung von Energie aus der Windkraft müssen Windräder mit einer Höhe bis zu 200 Metern gebaut werden. Das ist aber nur in Gegenden sinnvoll, wo auch eine bestimmte Windstärke kontinuierlich zu erwarten ist.Bis heute sind aber nur mal ca. 28.000 von den wahrscheinlich benötigten 130.000 Windrädern gebaut worden, was sich jetzt, wo die russischen Gaslieferungen eventuell ausbleiben, zu einer Verknappung des Energieangebotes führen wird.Viele Bürgerinitiativen und die lange Genehmigungsdauer von bis zu 8 Jahre, verzögern den Ausbau.Hier sind das Problem die Bürger selbst, für die diese Anlagen gebaut werden würden.Also ab auf die freien Flächen von Norddeutschland, und ins Meer. Aber den erzeugten Strom aus Norddeutschland kann man nicht mit einem Tankwagen in den Süden fahren.Aber wiederum will jeder den Strom aber keine Stromleitungen!Es gibt schon zig Bürgerinitiativen die gegen die Verlegung von Stromleitungen gerade in ihrem Gebiet protestieren.