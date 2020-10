Klimawandel

Aber gerade sie ist es die uns mit Lebensmitteln und Dingen für den täglichen Bedarf versorgt.Aber auch sie versorgen uns nur mit der von uns Bürgern verlangte Energie, und haben primär kein Interesse daran die Umwelt zu zerstören.Aber was sollen sie denn mehr tun als Gesetze zu erlassen, an die sich sowieso nicht alle Bürger halten?Wussten sie eigentlich dass beim Versenden einer E- Mail ca. 10 Gramm Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen?Die meisten Jugendlichen sind stets online und versenden massenweisen Fotos auf Instagram und zig nichtssagender SMS.Auch die Kraftwerke erzeugen nur deshalb so viel Energie weil wir unbedingt alles elektrisch haben müssen.Angefangen vom Elektrorasierer, über den Laptop und dem Fernseher, bis hin zu den elektrischen Haushaltsgeräten und bald auch für die 40.000.000 Elektroautos.Die GRÜNEN wollen unbedingt die Elektromobilität, und verlangen den Bau von tausenden von Windrädern.Aber gerade die Windräder zerstören die Natur, und sorgen im Umfeld für verfestigte Böden in die kein Regenwasser mehr versickern kann.Zum Bau der Windräder und der dazu notwendigen Stromtrassen müssen ganze Wälder gerodet werden.Aber die Aktivisten vom Hambacher Forst sitzen liebe auf ihren Bäumen und beschmeißen die Polizisten mit ihren Exkrementen anstatt lieber mal den Wald vom Wohlstandsmüll zu befreien!